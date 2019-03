Tranciata fibra ottica Tim nel folignate

Tranciati da un mezzo meccanico alcuni importanti cavi in fibra ottica della Tim durante alcuni lavori lungo la strada Flaminia, all'altezza dell'abitato di Vescia. Quanto successo sta provocando disservizi - sulla rete fissa e quella mobile - in un'ampia zona tra Foligno e Nocera Umbra.

La Tim sottolinea in una nota di "non avere alcuna responsabilità". Data la gravità del danno, l'intervento di riparazione si è presentato "assai complesso e oneroso", richiedendo scavi e relative autorizzazioni per la sostituzione delle tubazioni e dei cavi danneggiati. I tecnici dell'azienda sono subito intervenuti ed è previsto il ripristino progressivo di tutte le numerazioni coinvolte "al più tardi" entro la mattinata del 27 marzo. (ANSA).