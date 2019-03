Nuovi strumenti per terapia neonatale Terni

Due nuovi strumenti diagnostici per la Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Terni, grazie alla solidarietà dell'associazione I pagliacci: un pulsossimetro pediatrico e un bilirubinometro neonatale, per un valore complessivo di circa 6 mila e 500 euro, sono stati infatti consegnati durante un incontro al quale hanno preso parte il presidente dell'associazione, Alessandro Rossi, la direttrice facente funzione della struttura di Pediatria Tin, Federica Celi, e il direttore sanitario del Santa Maria, Sandro Fratini.

Il primo strumento - spiega una nota dell'azienda - è un dispositivo non invasivo che misura il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, parametro vitale di fondamentale importanza anche nella gestione di pazienti critici. Il secondo, invece, misura la concentrazione di bilirubina nel sangue e si rivela utile per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dell'ittero neonatale patologico, molto frequente anche nei neonati prematuri.