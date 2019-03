Laliscia vince prova endurance a Vivaro

E' iniziato nel migliore dei modi il 2019 del Fuxiateam di endurance equestre. A brillare a Vivaro, in provincia di Pordenone, sono state le due amazzoni di punta della scuderia, al primo posto di Costanza Laliscia, su Valda du Vallois, nella 120 chilometri young riders si è infatti aggiunto infatti il piazzamento nella top ten di Carolina Tavassoli Asli, con Care to go nella 120 chilometri open.

Costanza Laliscia e il suo cavallo alla prima gara sulla distanza, hanno tagliato il traguardo davanti a tutti alla media di 18,424 chilometri orari.

Altrettanto convincente - sottolinea il team in una nota - la prova di Carolina Tavassoli Asli e Care to go, che ha consentito all'amazzone di tornare protagonista e all'anglo araba baia del 2004 di rientrare in gara dopo 15 mesi di stop.