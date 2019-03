Commissione Ecomafie di nuovo in Umbria

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha svolto i primi sopralluoghi in provincia di Perugia.

La missione è cominciata alla ex centrale termoelettrica Enel di Pietrafitta. Sulla gestione delle ceneri prodotte - ricorda la Commissione in una nota - è in corso un'inchiesta della procura di Perugia, che a settembre 2018 ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini per i reati di inquinamento ambientale e omessa bonifica a carico di nove soggetti.

La Commissione si è poi spostata alla discarica di Borgo Giglione. Il sito, insieme a Pietramelina e al polo impiantistico Gesenu di Ponte Rio, è coinvolto - si legge ancora nella nota della Commissione - nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Perugia per numerose irregolarità nella gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Il sopralluogo ha interessato infine la Biondi recuperi a Ponte San Giovanni.