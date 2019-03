Bloccato tir contromano sulla E45

Ha percorso contromano circa due chilometri della E45 in un tratto al confine tra Toscana e Umbria dove il traffico si svolge a doppio senso su un'unica carreggiata un mezzo pesante che è stato bloccato da una pattuglia del distaccamento di Città di Castello. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'autocarro prima che si verificassero incidenti.

In località Valsavignone (Arezzo) il conducente del mezzo pesante con targa spagnola proveniente dalla vecchia strada Tiberina voleva rientrare sulla E45 per proseguire verso sud. Ha invece imboccato la rampa verso nord, prendendo la corsia opposta a quella sulla quale avrebbe dovuto marciare. Ha così percorso contromano circa due chilometri con la pattuglia della stradale di Città di Castello dietro con sirene e lampeggianti accesi. In un'area dove c'è un cantiere stradale gli agenti sono riusciti a mettere il mezzo in sicurezza. Per il conducente è scattata la revoca della patente e il fermo amministrativo del mezzo.



