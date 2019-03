Alunni visita stabilimento Rocchetta

Il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni ha visitato lo stabilimento Rocchetta a Gualdo Tadino. E' stato accolto da Maurizio e Chiara Bigioni, presidente e responsabile investimenti e sviluppo di CoGeDi international, la società proprietaria del marchio.

Secondo Alunni l'azienda umbra "rappresenta una realtà all'avanguardia sia per il tasso di innovazione tecnologica sia per le qualità imprenditoriali espresse". "L'auspicio - ha aggiunto - è che l'ingente investimento programmato possa trovare quanto prima pieno compimento. La famiglia Bigioni merita un ringraziamento per la determinazione e l'impegno con cui continua a portare avanti un importante progetto industriale di indubbio valore per il territorio".

Alla visita erano presenti anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il direttore generale di Confindustria Umbria Elio Schettino.