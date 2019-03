Verini, a Terni grave inadeguatezza

"Quanto sta accadendo al Comune di Terni (assessori e consiglieri che se ne vanno o vengono cacciati, voci di altri allontanamenti, divisioni su questioni e progetti importanti per la città) conferma tutta la grave inadeguatezza di questo schieramento che ha avuto la maggioranza alla elezioni": a sostenerlo è l'on. Walter Verini, Pd.

Per il parlamentare "ciò si conferma anche davanti alla totale mancanza di visione e iniziativa su temi cruciali, a partire da quelli che riguardano il futuro delle Acciaierie e il tema del lavoro e dello sviluppo". "Se aggiungiamo i continui attacchi alle conquiste culturali - sostiene Verini -, a quelle delle donne e ai diritti civili il quadro è completo: si possono anche vincere le elezioni, come la Raggi a Roma o Latini a Terni, ma governare le città è un'altra cosa. Non è questione di errori, che tutti possono fare. È proprio inadeguatezza".