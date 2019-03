Da centrodestra Regione sostegno Latini

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - "Pieno sostegno al sindaco di Terni, Leonardo Latini e all'Amministrazione comunale" dai capigruppo regionali, Valerio Mancini (Lega), Roberto Morroni (FI) e Marco Squarta (FdI). "Sappiamo - affermano in una nota congiunta - che non è facile gestire la città nel pieno del dissesto economico creato dal Pd, situazione che limita le possibilità e condiziona le scelte di governo da intraprendere.

Ciò nonostante il sindaco Latini è riuscito a sviluppare azioni concrete a vantaggio della comunità e intraprendere un percorso che porterà la città ad uscire presto dal baratro".

"Confidiamo pienamente - continuano i capigruppo regionali del centrodestra in una nota congiunta - nel lavoro del sindaco e nella sua ferma volontà di seguire fino in fondo la strada indicata dagli elettori che credono fortemente nel progetto politico del centrodestra unito. Ce l'hanno dimostrato le recenti elezioni in Abruzzo, quelle in Sardegna e infine l'esito elettorale della Basilicata".