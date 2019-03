Gli agricoltori di Castelluccio di Norcia sono tornati sul Pian Grande per iniziare l'aratura dei terreni e in alcuni casi direttamente la semina della lenticchia.

La carovana dei trattori, partita dalla città di San Benedetto, è giunta ai piedi del borgo distrutto dal terremoto: i mezzi sono stati posizionati proprio davanti all'Italia disegnata dagli alberi sulla collina che domina la piana.

"È la terza semina dopo il sisma e per la prima volta siamo potuti salire senza alcun problema di viabilità" ha detto all'ANSA Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori. "Ma resta alta la preoccupazione per il futuro del paese - ha aggiunto -, la ricostruzione è ancora lontana. In attesa di avviare quella pesante sarebbe importante recuperare subito le case fuori dal centro storico del paese. Inoltre siamo in attesa che vengano realizzare le otto casette Sae e i moduli collettivi che ci consentano di fermarci a dormire qui la notte dopo un'intera giornata di lavoro".

Sisma, agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia