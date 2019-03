Alemanno, serve testo unico emergenze

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - "C'è bisogno di un testo unico per le emergenze, l'avevo già proposto al Governo il 5 novembre del 2016 quando tutti noi sindaci del cratere eravamo stati ricevuti alla Camera": a dirlo è stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel corso del convegno organizzato da Cgil, Cisl e Uil nella città di San Benedetto.

"C'è tanta strada da fare - ha aggiunto Alemanno - ma crediamo in questo territorio, per questo lavoriamo tutti i giorni per ricostruire la nostra città e far sì che essa diventi anche un luogo in cui non si debba più avere paura di un terremoto".

Il tema del convegno si è incentrato sulla ricostruzione e in tal senso è propedeutica la rimozione delle macerie che al momento è ferma: "Di questo - ha detto ancora il sindaco - ho parlato ancora una volta con il commissario straordinario Farabollini nel corso della sua ultima visita in città in occasione della festa del nostro santo".