Marini visita Sem Provenzani di Todi

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha fatto visita all'azienda Sem Provenzani, di Todi, che dal 1951 opera nel settore del noleggio autobus e auto con conducente. "Una azienda storica per la città, che da decenni offre un servizio di grande qualità nel settore del trasporto, e soprattutto del noleggio con conducente. L'ho visitata con piacere ed ho avuto modo di apprezzare l'impegno dei titolari e di quanti vi lavorano" ha detto.

Nata nel 1951 su iniziativa di Sem Provenzani, l'azienda si è sviluppata negli anni - riferisce la Regione -, ma continua ad essere una impresa a conduzione familiare. Particolarmente attenta la selezione del personale che avviene con molta accuratezza, e gli autisti vengono scelti non solo sulla base dell'esperienza e della preparazione professionale per la guida dei mezzi, ma anche per la loro affidabilità. Ciò ha consentito all'azienda di avere negli anni una significativa forza lavoro stabile, con un alto spirito di collaborazione.