Intesa per incentivare turismo da Cina

Incentivare i flussi turistici dalla Cina verso l'Umbria attraverso lo sviluppo di azioni di promozione e marketing finalizzate ad attrarre un turismo di qualità è quanto si propongono due memorandum d'intesa firmati a Roma dal vicepresidente umbro e assessore al Fabio Paparelli.

Un accordo per la realizzazione dei progetti "Memorandum of understanding on strategic cooperation" (Mou) è stato siglato ai Musei Capitolini con Shanghai ctrip commerce Co., Ltd (Ctrip) con la director Jane Jie Sun in un incontro organizzato dalla Fondazione Italia Cina insieme a Roma Capitale.

Sottoscritto poi quello "Italia top destination" tra Regione e "Cits" (China international travel service limited head office) da Paparelli e da Sun Chenglong, vice presidente Cits, nell'ambito della seconda assemblea del Forum culturale Italia - Cina che si è tenuta a Palazzo Barberini in occasione della visita del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jimping. Presente anche Zhang Chunlei, General manager cits.



"La partecipazione dell'Umbria al forum Italia-Cina - ha detto a margine della firma Paparelli - premia il percorso di scambi e relazioni portato avanti dalla Regione con numerose città, Distretti e Province della Cina in ambiti diversi che vanno dall'economico commerciale, alla cultura e turismo, dall'alta formazione alla sanità, all'ambiente.