Coltivavano marijuana in casa, 2 arresti

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Una coppia d'italiani, 38 anni anni lui e 24 lei - è stata arrestata dai carabinieri, per avere allestito nella propria abitazione, nella zona di Resina, nel comune di Perugia, un coltivazione di marijuana. I carabinieri sono intervenuti, facendo irruzione nell'appartamento. A seguito di un'accurata perquisizione domiciliare - hanno riferito i militari - estesa anche alle pertinenze esterne dell'immobile e a uno scantinato sotterraneo, sono state scoperte dieci piante di marijuana, dell'altezza media di 120 centimetri; circa 500 grammi 500 di foglie della medesima sostanza, già pronte per l'essicazione; una serra dotata di un sistema d'illuminazione, composto da due lampade alogene, e di un sistema di ventilazione, caratterizzato da una ventola e da un tubo metallico, per favorire la crescita della piantagione.