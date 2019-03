Bergamasco al teatro degli Illuminati

Sonia Bergamasco sarà di scena al teatro degli Illuminati di Città di Castello il 30 marzo, alle 21, con lo spettacolo musicale il "Quaderno di Sonia", organizzato da Sogepu con il patrocinio del Comune.

Tra le interpreti italiane di maggior successo degli ultimi anni - sottolineano i promotori dell'iniziativa -, l'attrice reciterà le poesie scritte in gioventù raccolte nel libro che dà il nome alla rappresentazione teatrale, in un dialogo in musica con il compositore Fabrizio de Rossi Re, al pianoforte e alla voce. E con il musicista tifernate Fabio Battistelli, al clarinetto e clarinetto basso.

Note e parole "si fonderanno in un viaggio autobiografico nel quale il suono vestirà i sentimenti e i ricordi dell'adolescenza della protagonista, che si racconterà tra intimità e ironia, con la forte personalità, la contagiosa energia e la magnetica espressività amate del pubblico a teatro, sul grande e piccolo schermo".