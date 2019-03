Celebrata messa per caduti polizia Stato

Celebrata alla questura di Perugia una messa in ricordo dei poliziotti originari della provincia di Perugia, Rolando Lanari, Luca Benincasa ed Emanuele Petri, caduti in servizio. E' stata organizzata dall'Associazione nazionale della polizia di Stato (Anps).

La funzione religiosa, presieduta da monsignor Paolo Giulietti si è svolta alla presenza dei familiari degli agenti caduti, del prefetto Claudio Sgaraglia, del questore Giuseppe Bisogno e delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche, dell'associazione Emanuele Petri e dell'Arma dei Carabinieri.

Nell'occasione il questore, ha sottolineato l'importanza di tali momenti di raccoglimento, "al fine di mantenere vivo il ricordo di coloro che, nell'assolvimento del dovere, per la difesa della giustizia e della patria, sono giunti all'estremo sacrificio, donando la propria vita per mantenere fede agli obblighi assunti con il giuramento e proteggere la cittadinanza".