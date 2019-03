Ad Assisi orti monastici tra cibo e storia

Dall'erba dei campi di calcio a quella degli orti monastici: a promuovere la nascita di Borgo antichi orti Assisi, un nuovo progetto che sorge ai piedi del Sacro Convento, è stato soprattutto Andrea Ranocchia. Il calciatore dell'Inter, in veste di mecenate, ha infatti voluto investire nella sua terra d'origine per la rinascita degli antichi orti monastici, tra passato, presente e futuro, tra tradizione e modernità, cielo e terra, pianeti e piante.

Piacere e benessere - è stato spiegato durante la presentazione alla stampa del progetto - qui vogliono convivere, tra cibo, ambiente, paesaggio, storia. Un ciclo naturale che sarà rispettato in tutte le sue modalità: si potrà infatti dormire in alloggi confortevoli, mangiare cose genuine provenienti dalla produzione interna e con alimenti di produttori selezionati, studiare, sperimentare, rilassarsi, vivere esperienze sensoriali, esplorare e viaggiare con la mente.