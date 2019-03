Sindaco Foligno riceve giovane picchiato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 MAR - "Sei un esempio di coraggio": così il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, si è rivolto al giovane folignate che ad agosto fu picchiato fuori da un locale e da tempo impegnato in una battaglia contro chi l'ha colpito senza un motivo apparente.

"Ho scelto di non tacere, ho scelto di potermi continuare a guardare allo specchio, ho scelto di dare il mio contribuito per provare a cambiare qualcosa", ha detto il giovane accompagnato anche dai suoi parenti, secondo quanto riferisce il Comune. "Ho denunciato e sto portando avanti la mia battaglia legale - ha aggiunto -, non soltanto per me e per le persone che mi vogliono bene ma per tutti noi, per tutta la nostra comunità, per la città in cui sono nato e che amo perché se non si denuncia e non si dà il proprio contributo, diventiamo in qualche modo tutti quanti complici". Al termine dell'incontro il sindaco, presente il vicesindaco Rita Barbetti ha donato al giovane un piccolo gonfalone di Foligno e un giglio, altro simbolo della città.

(ANSA).