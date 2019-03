Non più inquinanti area incendio rifiuti

Registrato un sostanziale ritorno alla normalità dei fattori di inquinamento atmosferico (Pm10, Pcb e diossine, Ipa, benzene e metalli) nell'area di Ponte San Giovanni, a Perugia, dopo l'incendio alla Biondi recuperi. Lo ha annunciato il Dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1 in base ai dati di monitoraggio ambientale forniti dall'Arpa. In alcuni casi con valori anche al "disotto dei limiti di rilevabilità".

In "via cautelativa" e in attesa dei riscontri sugli alimenti campionate nella stessa area restano attive le misure di prevenzione alimentare. Queste prevedono il consumo degli alimenti coltivati solo dopo accurato lavaggio, i divieti di consumo dei prodotti coltivati nell'area da parte dei "soggetti più a rischio" come bambini, donne in gravidanza e in allattamento, di raccolta e consumo di funghi, di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall'incendio.