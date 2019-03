Enel e Legambiente impegnate per aziende sisma

A Norcia la piccola azienda agricola casearia di Alessia Brandimarte potrà usufruire di una nuova mungitrice mobile per le sue pecore "allevate al naturale": è questo l'obiettivo della campagna di crowdfunding Alleva la speranza, lanciata da Legambiente ed Enel a sostegno di allevatori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

A presentare il progetto, a Perugia, sono stati l'assessore regionale alle Politiche agricole Fernanda Cecchini, il responsabile di Legambiente Enrico Fontana, il coordinatore del progetto per l'Umbria Gianni Di Mattia, la presidente di Legambiente Umbria Alessandra Paciotto, il referente affari istituzionali Enel per l'Umbria Pierpaolo Ventura e Alessia Brandimarte.

Con "Alleva la speranza" Legambiente ed Enel promuovono una grande campagna di raccolta fondi dedicata alle imprese dei territori colpiti dal sisma, spesso piccole a conduzione familiare. Che fanno - è stato detto - produzioni di altissima qualità e sono stati gravemente danneggiati dal sisma.