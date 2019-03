Regione: avvio Magazine Umbria Giovani

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - È iniziato il corso di formazione per i quindici giovani che animeranno il "Magazine Umbria Giovani" (Mug), il portale promosso dalla Regione Umbria, nell'ambito della legge regionale sulle politiche giovanili.

Si tratta di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni - provenienti da tutto il territorio umbro e selezionati attraverso un apposito avviso pubblico - che, al termine di un percorso formativo finalizzato ad acquisire le tecniche necessarie, contribuiranno ad alimentare i contenuti del magazine. L'obiettivo di quest'ultimo è coinvolgere i giovani in un'esperienza di cittadinanza attiva, stimolandoli a riflettere sulle tematiche delle politiche giovanili e dando loro l'opportunità di esprimersi attraverso un portale dedicato. Il corso è tenuto da esperti in varie materie legate al mondo della comunicazione, dell'informatica, dei social e delle politiche giovanili, in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica.