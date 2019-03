Ue: Marini, RegHub ponte con i cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "Grazie a questo progetto 'pilota' potremo innanzitutto migliorare il rapporto tra la legislazione europea e quella regionale, e di conseguenza miglioreremo e aumenteremo l'efficienza e l'efficacia degli interventi nei territori, sia a vantaggio del sistema delle imprese, sia degli stessi cittadini". È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in occasione del lancio del progetto "RegHub" avvenuto a Bucharest, nell'ambito del Summit europeo delle Regioni e delle città; progetto che vede coinvolte per l'Italia le Regioni Umbria e Veneto con l'hub Umbria/Veneto.

"Per la mia personale esperienza di presidente di una Regione - ha proseguito - posso testimoniare che la stragrande maggioranza della legislazione dell'Unione europea è attuata in primo luogo nei territori. Una attuazione che richiede una forte azione di cooperazione con il livello nazionale. Inoltre, oggi più mai, siamo chiamati a rendere conto del nostro operato".