Incidente in galleria,un morto e un ferito grave

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della galleria delle Tre Valli umbre, tra Spoleto e Sant'Anatolia di Narco.

Due i veicoli coinvolti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra del distaccamento di Spoleto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23,10. Sulle cause e le modalità dell'incidente sono ancora in corso accertamenti.

La vittima è un giovane di 22 anni, della zona. Il ferito ne ha 24, ha subito un politrauma ed è ricoverato con riserva di prognosi. Sul posto il 118 è intervenuto con due ambulanze.