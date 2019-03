Marini,giovani progressisti speranza Ue

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "Abbiamo bisogno di una nuova generazione di leader progressisti nelle nostre istituzioni locali ed anche nell'Unione europea. E voi potete contare su di noi, così come speriamo di poter contare su di voi". Con queste parole la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e presidente del Gruppo del Partito socialista europeo in seno al Comitato delle Regioni d'Europa, ha voluto salutare oggi a Bucarest una delegazione di giovani socialisti e progressisti provenienti da tutta Europa, eletti a livello regionale e locale, ospiti nella capitale rumena in occasione dell'European summit delle Regioni, organizzato nell'ambito delle iniziative previste dalla Romania che presiede l'attuale semestre europeo.

La presidente si è detta molto interessata a discutere con i giovani eletti nei diversi Paesi europei.