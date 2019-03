Progetto "Persona" ospedale di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 13 MAR - Ogni anno in Italia oltre 250 mila persone vengono colpite da malattie neoplastiche ed il percorso di presa in carico della persona si articola in visite e controlli periodici necessari per un'adeguata cura della persona. Da qui l'idea, da parte dell'Associazione "Donne Insieme", di apportare un contributo affinché gli utenti in attesa di visita oncologica possano essere messe nelle condizioni di sentirsi il più possibile persone e non semplici numeri progressivi.

Il progetto "Persona" si propone quindi di sostituire i numeri con simboli quali fiori, pesci, piante, spezie, colori, pietre preziose, con i quali il paziente verrà chiamato dal personale sanitario, una volta arrivato il suo turno per incontrare l'oncologo che la guida nel percorso di cura. Nel day hospital oncoematologico dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, in cui è stato sviluppato tale progetto, operano sei medici (quattro oncologi e due ematologi).