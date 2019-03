Un fermo per rapina a minorenne

Un trentenne marocchino è stato sottoposto a fermo dalla squadra mobile di Perugia con l'accusa di rapina aggravata per avere aggredito un ragazzo colpendolo al petto con una bottiglia di vetro, fortunatamente senza procurargli ferite, e strappandogli un borsello con il telefono cellulare e altri effetti personali. L'episodio è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, nella zona di Fontivegge.

Secondo la ricostruzione della polizia, lo straniero, risultato irregolare e già inquisito in passato per reati contro il patrimonio e per droga, aveva avvicinato un gruppo di tre ragazzi, tutti italiani e minorenni, e all'improvviso aveva aggredito uno di loro minacciando gli altri due. Per poi fuggire. Il personale della squadra mobile, sezione criminalità extracomunitaria e diffusa, lo ha però identifico in base alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il marocchino è stato così fermato e condotto in carcere.