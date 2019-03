Luca's day, camminata non competitiva

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Si chiama "Luca's day" la prima camminata non competitiva di 4,5 chilometri, promossa dal podista non vendente Luca Aiello "Atleta del Cuore 2019", che vuole essere un incentivo a donare per la prima volta il sangue.

La prima edizione, nata dalla collaborazione con il Progetto cuore del Comune di Perugia, le associazioni perugine Amos-Ds (Associazione amici dell'ospedale-donatori di sangue) e Aps (Associazione "Per mano") e l'azienda ospedaliera, si terrà al Percorso verde di Pian di Massiano, domenica 14 aprile. Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 8:30, presso la pista ciclabile di Pian di Massiano. La camminata è aperta a tutti.

Per partecipare a Luca's day - spiega una nota del Comune - è necessario iscriversi compilando il modulo che si può scaricare dal sito www.donatoriamosperugia.it o contattando i numeri 334.8107054 e 349.4278646. L'arrivo è all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove lo staff del centro donazioni attenderà i nuovi donatori di sangue.