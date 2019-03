Usl 1 al lavoro per incendio rifiuti

L'Usl Umbria 1 è "già attiva per capire se ci sono state ricadute per la salute pubblica" in seguito all'incendio alla Biondi recuperi ecologia di Ponte San Giovanni. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini partecipando a un'iniziativa all'ospedale del capoluogo umbro.

"Stiamo aspettando le prime valutazioni - ha aggiunto Barberini - e all'esito delle stesse informeremo la comunità regionale".