Uno spettacolo dedicato a Gino Bartali

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, ha partecipato a Palazzo Cesaroni alla presentazione dell'iniziativa "Nuvole: da Firenze ad Assisi con la libertà nascosta nella bicicletta di Bartali". Si tratta di uno spettacolo teatrale, ideato dall'associazione Ritmi, sulla vicenda civile e sportiva di Gino Bartali rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado (coinvolte quelle di Assisi, Bastia, Bettona, Perugia, Corinaldo e Arcevia, nelle Marche). Realizzato con il sostegno del Corecom Umbria, il cui presidente Marco Mazzoni, ha partecipato all'evento.

"È importante radicare e svolgere questo tipo di eventi negli anniversari, ma figure come Gino Bartali vanno celebrate sempre, tutti i giorni" ha detto Porzi.

Alla presentazione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale di Perugia, Leonardo Varasano.

Il curatore del progetto, Paolo Mirti, ha spiegato che "lo spettacolo riporta in luce la storia di come Bartali ha salvato gli ebrei di Umbria e Toscana".