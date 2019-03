Premio a Comuni efficienza energetica

Si è svolta a Villa Fabri di Trevi la premiazione di quattro Comuni da parte del Gestore dei servizi energetici, Gse, società del ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, incentivando le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. La cerimonia si è tenuta nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con la Regione e aperto dall'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini.

A essere premiati con una "Targa per l'efficienza" sono stati i Comuni di Baschi, Sant'Anatolia di Narco, Castiglione del Lago e Gualdo Tadino che hanno realizzato interventi di riqualificazione su edifici pubblici, con il vantaggio non solo di ridurre i consumi energetici e abbattere i costi della bolletta elettrica, ma soprattutto di migliorare la qualità della vita di chi frequenta quegli edifici e diminuire l'inquinamento atmosferico.