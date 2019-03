Benvenuto vescovi Umbria a mons. Salvi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 11 MAR - I vescovi dell'Umbria hanno dato il benvenuto a mons. Marco Salvi, presule ausiliare eletto di Perugia-Città della Pieve, che riceverà l'ordinazione episcopale il 31 marzo nella cattedrale di Arezzo. Lo hanno fatto nel corso della riunione mensile, al Pontificio seminario di Assisi, della Conferenza episcopale umbra (Ceu), presieduta dall'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo.

Presente anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei.

Alla riunione ha partecipato inoltre l'arcivescovo eletto di Lucca, mons. Paolo Giulietti, cui i confratelli hanno rivolto un "caloroso ringraziamento per il servizio svolto alla Chiesa umbra quale segretario della Ceu".

E' stato quindi designato nuovo segretario della Ceu mons.

Marco Salvi, nominato anche presidente della rete del Musei ecclesiastici umbri, mentre il vescovo di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini è il nuovo delegato per le Comunicazioni sociali e per il Servizio del Sovvenire.