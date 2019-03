Umbria Olii, per la sorella di una vittima la giustizia ha trionfato

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - "Ci sono voluti quasi 11 anni per arrivare a una sentenza definitiva, ma alla fine la giustizia ha trionfato": Lorena Coletti, sorella di Giuseppe, una delle quattro vittime dell'esplosione alla Umbria Olii di Campello sul Clitunno, avvenuta il 25 novembre 2006, commenta così l'esecuzione della condanna nei confronti dell'ex amministratore unico e legale rappresentante dell'azienda, Giorgio Del Papa, da ieri in carcere.

"Abbiamo versato lacrime amare - spiega - ingoiato sassi, subito le peggiori umiliazioni, non abbiamo dormito la notte, ma alla fine chi ci fatto del male sta pagando con il carcere e mio fratello può riposare in pace". Coletti, originario di Narni ma residente ad Amelia, aveva 48 anni al momento della tragedia. Un ringraziamento, da parte della sorella, va allo "Stato Italiano che ha fatto chiarezza, e ha fatto si che la verità venisse a galla".