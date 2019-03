Nesta, una sconfitta che brucia

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - Fabio Grosso ha vinto la sfida dei tecnici "mondiali" con Alessandro Nesta al Curi, dove il suo Hellas Verona ha battuto 2-1 il Perugia.

"Una sconfitta che brucia, la squadra non era brillantissima", ha detto Nesta. "Ma non mi butto giù per una sconfitta come non mi esalto per una vittoria". Grosso, da parte sua "orgoglioso di questi ragazzi", ha parlato di "una vittoria importantissima e molto bella".

I tre punti conquistati nell'anticipo del 28/o turno portano il Verona al terzo posto con 45 punti, al pari del Palermo. Rimane in zona playoff anche il Perugia, settimo a 38.

Nella sfida di sabato sera, i primi 45' sono scorsi via con ritmi alti, con i biancorossi vicini al gol con Kingsley, che crea la prima vera occasione al 37', sfiorando la porta da posizione defilata. Nella ripresa il Perugia che incassa due gol in 6': sblocca Bianchetti (8') di testa su angolo di Laribi, poi Henderson raddoppia dal limite (14'). In un finale di fuoco ai grifoni non basta la decima rete stagionale di Verre (41').