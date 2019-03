Serie B: Perugia-Verona 1-2

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il Verona ha battuto in trasferta il Perugia per 2-1 (0-0) nell'anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Renato Curi. I gol per i veneti sono stati realizzati da Bianchetti al 9' del secondo tempo e da Henderson - su assist di Faraoni - al 15'. Nel finale Verre al 41' ha accorciato le distanze per la squadra umbra. In panchina due campioni del mondo con la Nazionale nel 2006 a Berlino: Alessandro Nesta (Perugia) e Fabio Grosso (Verona).