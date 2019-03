Avati e Marchioni a Castiglione Cinema

(ANSA) - PERUGIA, 8 MAR - Dal 29 maggio al 2 giugno Castiglione del Lago ospiterà la seconda edizione di Castiglione Cinema-RdC incontra, quattro giorni di film, seminari, laboratori, premi, formazione, studio, dialogo e masterclass.

Tra i protagonisti attesi Pupi Avati e Vinicio Marchioni.

Obiettivo della Fondazione ente dello spettacolo è di fare incontrare tra di loro i protagonisti del mondo del cinema e consentire al pubblico di entrare in relazione diretta con attori e registi.

Forte del successo dello scorso anno - sottolineano gli organizzatori in un comunicato -, l'evento mantiene il suo stile informale e familiare, privilegiando le occasioni di relazione personale e di approfondimento, senza barriere tra divi e fan, con dibattiti in piazza e proiezioni introdotte da attori e registi, tour enogastronomici a momenti educativi per gli alunni delle scuole del territorio, laboratori per i ragazzi ad eventi dedicati alle famiglie, seminari di studio e sessioni di formazione per gli insegnanti.