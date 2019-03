Telemedicina all'ospedale di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 MAR - È stata posizionata all'ospedale di Norcia una nuova strumentazione di telemedicina che, collegata con l'ospedale di Foligno, consentirà di avere in tempo reale una diagnosi in ambito neurologico.

Si tratta di strumenti ad alta definizione in cui lo specialista collegato sarà in grado di vedere perfettamente anche la pupilla del paziente e quindi stabilire cosa è possibile e necessario fare.

Al contempo in funzione della patologia riscontrata è possibile stabilire a quale ospedale fare eventualmente riferimento.

Dalla prossima settimana la strumentazione sarà operativa.

"Avremo un servizio con il reparto di neurologia di Foligno e nel tempo potranno essere effettuati consulti anche con altri specialisti. L'apporto delle nuove tecnologie in ambito sanitario contribuisce sensibilmente ad abbattere le distanze e soprattutto i tempi di attesa per avere una diagnosi", ha detto il sindaco Nicola Alemanno, presente al posizionamento della nuova apparecchiatura.