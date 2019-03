Sono 284 le imprese umbre nell'e-commerce

Sono 284 le imprese che in Umbria operano nell'e-commerce, un numero in crescita soprattutto in provincia di Terni, dove si registra una variazione media annua di +20%, rispetto al +18,2% registrato nel perugino. I dati, aggiornati a fine 2018, emergono dall'elaborazione svolta da InfoCamere e dall'Ufficio informazione economica della Camera di commercio di Terni, sulla base del Registro delle imprese.

Nel dettaglio, nel capoluogo umbro sono 206 le aziende operanti nel commercio online (+133 dal 2009 al 2018), a Terni 78 (+52 nello stesso periodo). Le imprese che nel ternano vendono on line si muovo trasversalmente rispetto alla gamma di prodotti: si va dall'abbigliamento ai cosmetici, dall'arredamento e design agli articoli per bambini, libri, biciclette, food.