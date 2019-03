Paparelli, lungimiranti su banda larga

"Se oggi, in Umbria possiamo parlare di banda larga e ultra larga è grazie alla lungimiranza che questa maggioranza ha avuto nella metà degli anni 2000 prevedendo un investimento nelle grandi infrastrutture che hanno collegato lungo la E45 le principali città con i cavidotto che consentono di far transitare la fibra ottica": lo ha sottolineato ha sottolineato l'assessore regionale Fabio Paparelli intervenendo in Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione del Piano telematico regionale 2017-2020.

"È stato grazie al Governo nazionale di centrosinistra - ha detto ancora Paparelli - che per primo ha investito con un piano sulla banda ultra larga per colmare il digital divide".

Il vicepresidente della Regione ha annunciato che "l'obiettivo è raggiungere tutte le famiglie umbre, entro il 2020, con la banda ultra larga: il 70 per cento con questa modalità, il 30 percento verranno comunque raggiunte con almeno 30 mega".