Marini, ora conquistare i più giovani

"Ora dobbiamo conquistare i più giovani e quei cittadini che pur insoddisfatti di questo Governo vedono nella Lega l'alternativa": così la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini il giorno dopo l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario del Partito democratico.

Per la governatrice "c'è consapevolezza che senza il Pd non c'è centrosinistra né alternativa al Governo e alla Lega".

"Avremo subito due appuntamenti decisivi - ha scritto Marini su Facebook - quali le europee e le elezioni amministrative, avremo bisogno di progetti e persone, di fiducia, di innovazione.

Nicola Zingaretti ha rassicurato gli iscritti e gli elettori, in particolare quelli della nostra storia di sinistra e centrosinistra. Io sono nel Pd perché credo ad un partito riformista, progressista e di governo, più propenso ad innovare che prediligere l'identità ideologica di appartenenza".