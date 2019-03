Giachetti vince due seggi patria Ascani

Nicola Zingaretti si afferma nettamente anche in Umbria nelle primarie per scegliere il nuovo segretario del Pd, con il 62,8% dei voti, ma deve incassare la sconfitta da Roberto Giachetti in due piccole sezioni di Città di Castello dove è nata Anna Ascani, presentatosi in ticket con lui. A Riosecco infatti il governatore del Lazio ha ottenuto 21 voti contro i 47 di Giachetti mentre a Lugnano è finita addirittura nove a 57. Nel complesso del comune Zingaretti ha comunque ottenuto il 49,1% dei consensi, Giachetti il 30,7 e Maurizio Martina il 20,2%. Martina ha invece strappato un largo successo a Cascia, uno dei centri umbri colpiti dal terremoto del 2016. L'ex segretario reggente ha infatti ottenuto 225 voti, 30 sono andati a Zingaretti e 68 a Giachetti.