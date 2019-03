Vescovo Norcia, S. Benedetto è modello

"L'Europa guarda a San Benedetto come modello da imitare. Vorremmo che da qui risuonasse il suo messaggio 'senza anima non c'è futuro'": è quanto ha detto il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons.

Renato Boccardo, durante l'omelia pronunciata nella cattedrale di Cracovia dove è arrivata la fiaccola benedettina.

"Occorre - ha affermato il presule - riscoprire le radici più autentiche dell'Europa che mettono al centro l'uomo, la pace e l'unione e non muri da innalzare". San Benedetto "ci insegna - ha detto ancora il vescovo - che il male e la morte non avranno la meglio". "E questo - ha concluso monsignor Boccardo - deve farci riscoprire, nel suo nome, il bene che c'è nel cuore dell'uomo e nelle nostre comunità". (ANSA).