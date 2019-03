Perugia vince in casa, è zona play off

Ritrova la vittoria interna il Perugia che travolge 3-1 la Salernitana nel confronto interno valido per il 25/o turno di serie B. Tre punti che riportano la squadra di Nesta, caricata da una grande coreografia in avvio proposta nella curva Nord del "Curi", nella zona playoff (settimo posto con 38 punti).

I biancorossi spingono più dall'avvio, con varie interruzioni e tre gialli nei primi 20' di gioco. La formazione campana ha faticato a gestire il pressing avversario, incassando due reti in quattro minuti. A sbloccare è stato Verre (28') con un destro dalla distanza, mentre Sadiq ha firmato il 2-0 al 31' con un gran gol da posizione defilata. Immediata la reazione della Salernitana, che si riaffaccia in avanti, riaprendo la partita con un diagonale di Casasola che spiazza Gabriel (35').

Nella ripresa Nesta perde Sadiq al 9' per due gialli consecutivi ma al 71' Han, neoentrato, al tu per tu con Micai trova la zampata vincente per il definitivo 3-1.