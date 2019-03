Sintini e Benigno insieme contro il cancro

E' servito a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro l'incontro che si è svolto al Nuovo cinema di Città di Castello dedicato al tema "Chi ce l'ha fatta... e chi ancora sta lottando".

Protagonisti Silvana Benigno e Giacomo Sintini.

Iniziativa caratterizzata anche dal ricordo di Leonardo Cenci grazie alla presenza del padre Sergio e del fratello Federico.

All'incontro ha inviato anche un videomessaggio Emma Marrone.

"Un bacio a Silvana - ha detto la cantante, secondo quanto riferito dai promotori -, una donna e una mamma coraggio, so che sta combattendo. Un bacio a tutte quelle persone che stanno lottando, avrete sempre il mio sostegno...".

In sala oltre 200 persone, tra le quali molti studenti e atleti. Sintini e Benigno hanno proposto le loro esperienze, di pallavolista e di mamma-coraggio. Un percorso affrontato, "sempre con forza, coraggio e con il sorriso".