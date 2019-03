Ambasciatore, S. Benedetto sia guida

"Il messaggio di San Benedetto dovrebbe essere da guida per tutti i politici d'Europa e foriero di unità e pace di cui abbiamo tanto bisogno": a dirlo è stato l'ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Amati, durante il ricevimento presso il municipio di Cracovia per le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino al seguito della fiaccola benedettina. Il diplomatico ha poi invitato a visitare le tre città ed in particolare Norcia, colpita dal sisma.

E dalla città polacca arriva anche il richiamo all'Europa del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che - ha riferito il Comune - ha ripreso la Regola di San Benedetto. "Sentiamo forte - ha detto - il dovere di rilanciare il carico di valori di identità e di pace che rappresentiamo come comunità, fortemente legate alla vita e alla storia del nostro santo".