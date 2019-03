Tre scuole per progetto Eureka, funziona

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - Favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e della filiera Stem, Science, technology, engineering and mathematics, a partire dalle scuole elementari è l'obiettivo con il quale Its Umbria academy, l'accademia tecnica di alta specializzazione post diploma promossa dal ministero dell'Istruzione e dalla Regione, ha avviato il progetto "Eureka! Funziona!" che coinvolge i bambini delle scuole elementari Ciabatti Montessori di Perugia, Centro internazionale Montessori di Perugia e Montessori Istituto Comprensivo Benedetto Brin di Terni.

"Eureka! Funziona!" è un progetto di orientamento ideato da Federmeccanica, l'associazione nazionale delle aziende meccaniche di Confindustria, per la seconda volta proposto anche in Umbria. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali.