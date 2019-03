Incendio ed esplosione in palazzo Terni

Un incendio è divampato in un appartamento al sesto piano di una palazzina di via Linda Malnati, a Terni, nella zona dell'ospedale. L'anziano che era all'interno è rimasto ustionato e quindi, una volta raggiunto dai soccorritori, trasportato al Santa Maria, sembra in condizioni non gravi.

Le fiamme - secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco - sono state provocate da un'esplosione, che ha causato gravi danni all'immobile. Evacuato l'intero stabile, mentre una coppia che abita all'ultimo piano è rimasta bloccata nel proprio appartamento a causa del denso fumo che si è alzato dal piano sottostante. I due, un uomo e una donna incinta, sono stati poi tratti in salvo dai vigili del fuoco e soccorsi dal 118.

Sul posto, oltre a tre squadre dei pompieri, anche polizia di Stato, quella locale e carabinieri. Si indaga sulle cause dell'incendio, mentre sono in corso le operazioni di verifica di stabilità dell'edificio.