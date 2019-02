Gubbio, si cercano dimore per matrimoni

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Il Comune di Gubbio ha pubblicato un avviso esplorativo con scadenza 20 marzo, per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di proprietari di dimore storiche o residenze di pregio private, agriturismi, strutture ricettive ed edifici di particolare rilevanza, per celebrare matrimoni.

"Abbiamo voluto ampliare l'offerta di location per la celebrazione di matrimoni - spiegano gli assessori Nello Fioruccci e Gabriele Damiani in una nota dell'ente - vista la valenza rilevante di strutture private di alto profilo storico, artistico, architettonico, ambientale, presenti nel nostro territorio. Il mercato del wedding è in forte espansione ed è un sicuro arricchimento e richiamo da tutto il mondo, per una città come Gubbio che è considerata meta di privilegio".

L'avviso ed il modulo di richiesta sono scaricabili dal sito www.comune.gubbio.pg.it nella sezione Bandi e Concorsi.