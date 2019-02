Convegno a Terni sulle Malattie rare

(ANSA) - TERNI, 28 FEB - Le malattie sono considerate rare quando colpiscono non più di cinque abitanti su 10.000. Si tratta di forme croniche, per lo più gravi e degenerative che per l'80% sono di origine genetica. Nonostante la bassa prevalenza sulla popolazione parliamo comunque di numeri importanti, migliaia patologie (284 riconosciute in Italia) e milioni di malati (in Italia circa 2 milioni) di cui la maggior parte in età pediatrica. Proprio per la loro gravità ed eccezionalità, queste patologie necessitano di particolare attenzione. Conoscerle meglio ed essere informati sulle strategie messe in campo dalle istituzioni a favore della diagnosi e del trattamento delle malattie rare è lo scopo del convegno che ha organizzato l'ospedale di Terni, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio. L'appuntamento è lunedì 4 marzo (dalle ore 14) nella sala conferenze della facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni (via Mazzieri).