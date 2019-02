Candiani a Terni, solidarietà al sindaco

(ANSA) - TERNI, 28 FEB - "Sono qui a dire al sindaco Latini che abbiamo assolutamente l'intenzione di acciuffare chi ha fatto quella scritta e chi manda questi messaggi che sono assolutamente da condannare. Questo brutto episodio non deve restare senza colpevole": così il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani, ha spiegato i motivi della sua visita di questa mattina a Terni, programmata per portare la solidarietà propria e del ministro Matteo Salvini allo stesso sindaco, oggetto di una scritta minatoria comparsa nei giorni scorsi su un muro della biblioteca comunale.

Presenti anche il senatore Luca Briziarelli e il commissario della Lega Terni, l'onorevole Barbara Saltamartini. Candiani ha annunciato di aver incontrato in mattinata il prefetto Paolo De Biagi, il questore Antonino Messineo e gli altri responsabili delle forze dell'ordine "per fare il punto e garantire massima attenzione".