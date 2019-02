Ternana, Bandecchi nuovo presidente

Si è dimesso il presidente della Ternana Calcio, Stefano Ranucci. Lo ha comunicato la società, che disputa il campionato di serie C. La carica verrà assunta direttamente dal patron, Stefano Bandecchi, che sarà coadiuvato da Paolo Tagliavento, con funzioni di ausilio nel coordinamento della società.

La decisione di dimettersi è giunta dopo che Ranucci ha ricevuto l'incarico di presidente del cda dell'Unicusano, "evidenziata l'impossibilità di conciliare due incarichi cosi importanti". "Tutto questo - spiega in una nota lo stesso Ranucci - non mi terrà ovviamente lontano dalle sorti della squadra e della città di Terni, che mi ha accolto e con cui abbiamo vissuto momenti belli e meno belli, dove sono stato anche contestato, ma sempre nel massimo rispetto da parte di tutti. Il mio impegno non è mai mancato e ogni qualvolta sarà possibile sarò presente allo stadio".