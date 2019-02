Europa InfoSound dedicato all'attuazione Fondi Ue

E' stata presentata la trasmissione radiofonica "Europa InfoSound", un ciclo di 23 puntate dedicate all'attuazione della programmazione comunitaria in Umbria, e delle relative iniziative e azioni realizzate in tutta la regione grazie ai diversi fondi comunitari (Fondo sociale europeo, Fondo europeo sviluppo regionale e Programma di sviluppo rurale), che andrà in onda sull'emittente radiofonica "Umbria Radio In Blu" (vincitrice di uno specifico bando), a partire dal prossimo 6 marzo.

"Obiettivo di questa nostra iniziativa è quello di raccontare ciò che abbiamo realizzato in questi anni, e ciò che stiamo realizzando in Umbria grazie ai fondi comunitari. E vogliamo anche raccontare ciò che vorremmo realizzare con la futura programmazione 2021-2027", ha affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini. Presenti all'incontro anche mons.

Paolo Giulietti, in qualità di responsabile media diocesani, di cui fa parte l'emittente, e Lucio Caporizzi, direttore regionale dell'area programmazione comunitaria.